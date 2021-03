Ex Ticosa | altro stop alla bonifica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ticosa altro

IL GIORNO

... paratie ein testa. "La ditta individuata per la bonifica dell'ultima porzione di superficie contaminata, a ridosso della scadenza dei termini per sottoscrivere il contratto, ha comunicato il ...E, però, c'è anche dell'. Minuscolo, marginale, ma comunque significativo. Anche e proprio per ... Qualche giorno fa, per esempio, su queste stesse colonne si è scritto della: non come ...di Roberto Canali La maledizione dell’ex Ticosa non si smentisce mai e così, quando era a un passo la sottoscrizione del contratto per la bonifica dell’area l’azienda vincitrice, inspiegabilmente, ha ...La commissione numero due di Palazzo Cernezzi rischia di diventare un appuntamento fisso per l’assessore Marco Galli. Solo pochi giorni fa il responsabile di Sport e Ambiente della giunta Landriscina ...