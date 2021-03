Draghi: “Per il Sud divenire capaci di spendere fondi e farlo bene”. Il video (Di martedì 23 marzo 2021) Draghi: “Per il Sud divenire capaci di spendere fondi e farlo bene” Roma, 23 mar. (askanews) – “Le risorse di Next generation Eu si aggiungono ad ulteriori programmi europei e ai fondi per la coesione che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni. Ma abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno, ci sono due problemi: uno nell’utilizzo dei fondi europei, l’altro nella capacità di completamento delle opere pubbliche”: lo ha detto il premier Mario Draghi in apertura dei lavori della prima giornata di “Sud-Progetti per ripartire” l’iniziativa di ascolto e confronto promossa dal ministro Mara Carfagna. “A fronte di 47,3 miliardi ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021): “Per il Suddi” Roma, 23 mar. (askanews) – “Le risorse di Next generation Eu si aggiungono ad ulteriori programmi europei e aiper la coesione che mettono a disposizione altri 96 miliardi per il Sud nei prossimi anni. Ma abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza del Mezzogiorno, ci sono due problemi: uno nell’utilizzo deieuropei, l’altro nellatà di completamento delle opere pubbliche”: lo ha detto il premier Marioin apertura dei lavori della prima giornata di “Sud-Progetti per ripartire” l’iniziativa di ascolto e confronto promossa dal ministro Mara Carfagna. “A fronte di 47,3 miliardi ...

