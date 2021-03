Deschamps | messaggio a Pirlo | “Rabiot può giocare a sinistra | ma alla Juventus…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 23 marzo 2021) Nell'estate 2019 era arrivatoJuventus con grandi aspettative. A distanza di quasi due anni, Adriennon è riuscito a mantenere il confronto con quanto mostrato negli anni al Paris Saint-Germain. Il centrocampista francese sta attraversando un momento non semplice, come del resto tutta la squadra bianconera.caption id="attachment 1028607" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionCONSIGLIODiha parlato in conferenza stampa anche Didier. Il Commissario Tecnico francese ha espresso il suo parere: "Può. Sapevamo che aveva quella capacità, lo ha dimostrato contro il Portogallo. È probabile che continui ain questa posizione, anche se non è utilizzato così...