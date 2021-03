Covid, Sicilia allo stremo: con gli sbarchi arrivano contagi e varianti (Di martedì 23 marzo 2021) Palermo, 23 mar – Tanto tuonò che piovve! Non poteva restare senza conseguenze la scellerata gestione degli sbarchi. Le braccia aperte ed accoglienti nuociono a un’Italia in ginocchio a causa del Covid-19 e delle mille restrizioni alla parte produttiva e sana della nostra Nazione. Ma a piangere le conseguenze è soprattutto la Sicilia, terra di primo approdo e a quanto pare terra disposta a mettere in gioco le proprie libertà per agevolare questo mercato degli schiavi 3.0. Sicilia, i numeri sugli sbarchi e il Covid La considerazione a monte non è peregrina perché se andiamo a vedere dove questi soggetti si collocano nella scala sociale e delle opportunità italiane, non possiamo che trovarli nella manovalanza dell’agricoltura dei caporalati, della delinquenza o di nuove forme di malavita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Palermo, 23 mar – Tanto tuonò che piovve! Non poteva restare senza conseguenze la scellerata gestione degli. Le braccia aperte ed accoglienti nuociono a un’Italia in ginocchio a causa del-19 e delle mille restrizioni alla parte produttiva e sana della nostra Nazione. Ma a piangere le conseguenze è soprattutto la, terra di primo approdo e a quanto pare terra disposta a mettere in gioco le proprie libertà per agevolare questo mercato degli schiavi 3.0., i numeri suglie ilLa considerazione a monte non è peregrina perché se andiamo a vedere dove questi soggetti si collocano nella scala sociale e delle opportunità italiane, non possiamo che trovarli nella manovalanza dell’agricoltura dei caporalati, della delinquenza o di nuove forme di malavita ...

ladyonorato : Anche in Sicilia, appena ripartita da pochi giorni la campagna vaccinale con le file per accaparrarsi la dose, ecco… - SkyTG24 : Covid, variante nigeriana rilevata in Sicilia: regione per regione, ecco la situazione - Svegliaitalian : RT @claudio_2022: Covid, Sicilia allo stremo: con gli sbarchi arrivano contagi e varianti Loro sono esenti da tutto. Porca puttana stramal… - Mau_Zaccaria : RT @claudio_2022: Covid, Sicilia allo stremo: con gli sbarchi arrivano contagi e varianti Loro sono esenti da tutto. Porca puttana stramal… - mik4_5 : RT @claudio_2022: Covid, Sicilia allo stremo: con gli sbarchi arrivano contagi e varianti Loro sono esenti da tutto. Porca puttana stramal… -