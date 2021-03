Covid | l' aspirina potrebbe aiutare a prevenire i casi più gravi

(Di martedì 23 marzo 2021) Un nuovo studio sulcondotto fra gli altri da ricercatori della George Washington University ha indicato che «l'a basso dosaggio può ridurre la necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica, le terapie intensive e la mortalità nei pazienti», come si legge in un comunicato stampa dello stesso ateneo di Washington DC. In uno screening su 412 pazienti ricoverati in diversi ospedali americani dal marzo al luglio 2020, «l'uso dell'è stato associato a una riduzione del rischio di ventilazione meccanica (riduzione del 44%), ingresso nei reparti di terapia intensiva (43% riduzione) e mortalità dei ricoverati (47%)». L’ipotesi circa l'efficacia dell'si basa sulla sua capacità di inibire l’aggregazione piastrinica nei polmoni, cheridurre i ...

I ricercatori hanno tuttavia affermato che si tratta di uno studio di osservazione e retrospettivo che andrebbe ulteriormente sviluppato per confermare l'effettiva efficacia dell', ......ad eseguire indagini preliminari o attuare profilassi antitrombotica dopo la vaccinazione(...al rischio e tale condizione non controindica l'effettuazione della vaccinazione anti -19L’aspirina a basse dosi riduce il rischio di Covid-19 in forma grave di oltre il 40%. Sono i risultati di un nuovo studio condotto dal Jonathan Chow, assistente professore di Anestesiologia e direttor ..."Astrazeneca è un vaccino valido, come gli altri e anzi ha attraversato studi clinici migliori rispetto agli altri, cosa che spiega anche lo stop per alcune età. Bisogna proseguire con sicurezza". Cos ...