Corsport: per venire a Napoli, Allegri pretende maggiore autonomia (Di martedì 23 marzo 2021) Ha lasciato decisamente il segno il ritorno in tv di Massimiliano Allegri dopo quasi due anni di assenza dal mondo del calcio. L’ex tecnico della Juve ha dato lezioni di calcio domenica sera nel salotto di Sky Sport, precisando che è arrivato il momento di tornare in pista. E il calcio non aspetta altro che rivedere Max su una panchina, ma quale? Secondo il Corriere dello Sport sono due le possibili destinazioni nel nostro campionato, Roma e Napoli. Napoli. Allegri ha avuto contati frequenti anche con De Laurentiis. Anche qui, più che per la questione economica o l’eredità di un posto Champions, sono in ballo strategia e autonomia. Allegri lo pretende sul lavoro. Insomma il presidente dovrebbe essere meno “presente” così da consentire al tecnico di proseguire ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Ha lasciato decisamente il segno il ritorno in tv di Massimilianodopo quasi due anni di assenza dal mondo del calcio. L’ex tecnico della Juve ha dato lezioni di calcio domenica sera nel salotto di Sky Sport, precisando che è arrivato il momento di tornare in pista. E il calcio non aspetta altro che rivedere Max su una panchina, ma quale? Secondo il Corriere dello Sport sono due le possibili destinazioni nel nostro campionato, Roma eha avuto contati frequenti anche con De Laurentiis. Anche qui, più che per la questione economica o l’eredità di un posto Champions, sono in ballo strategia elosul lavoro. Insomma il presidente dovrebbe essere meno “presente” così da consentire al tecnico di proseguire ...

