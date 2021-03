Atp Sardegna Open 2021 | assessore turismo | “Si svolgerà a porte chiuse”

(Di martedì 23 marzo 2021) Il prossimo aprile il torneo Atp di“si, o parzialmente, ma si potrà seguire in televisione e sarà una vetrina mondiale per l’isola”. Lo ha detto l’regionale delGianni Chessa a Cagliari, in occasione della presentazione dell’evento. “Il mio assessorato ha stanziato 500 mila euro: non è una spesa ma un investimento che avrà ricadute economiche e di immagine”. Il torneo Atp 250 si terrà al ‘Tennis club Cagliari’ dal 4 all’11 aprile. “E’ un’occasione straordinaria poter avere un torneo di questa dimensione a Cagliari”, ha sottolineato Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis. La previsione è che l’evento abbia un riscontro persino superiore a quello del torneo che si è ...

