Anziani convocati per il vaccino a Codogno ma l’hub è chiuso: ancora caos in Lombardia (Di martedì 23 marzo 2021) Nuovi problemi nella campagna di vaccinazione Covid-19 in Lombardia, regione più colpita ma che sta incontrando anche numerosi intoppi nel piano per la rinascita. Dopo le notizie delle mancate convocazioni a Cremona, adesso è la città di Codogno a sperimentare disservizi e una cattiva comunicazione da parte delle istituzioni. Un centinaio di over 80 sono stati convocati oggi per fare il vaccino anti-Covid, ma il centro è ancora chiuso. Anziani in fila per il vaccino in un hub chiuso La notizia, riportata in queste ore dal Corriere della Sera, contribuisce ad acuire lo sconforto e la cattiva fiducia che i cittadini lombardi stanno sviluppando nei confronti dei vari organi di amministrazione. Che qualcosa non stia funzionando ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 marzo 2021) Nuovi problemi nella campagna di vaccinazione Covid-19 in, regione più colpita ma che sta incontrando anche numerosi intoppi nel piano per la rinascita. Dopo le notizie delle mancate convocazioni a Cremona, adesso è la città dia sperimentare disservizi e una cattiva comunicazione da parte delle istituzioni. Un centinaio di over 80 sono statioggi per fare ilanti-Covid, ma il centro èin fila per ilin un hubLa notizia, riportata in queste ore dal Corriere della Sera, contribuisce ad acuire lo sconforto e la cattiva fiducia che i cittadini lombardi stanno sviluppando nei confronti dei vari organi di amministrazione. Che qualcosa non stia funzionando ...

