Violenza sulle donne | la Turchia esce dalla Convenzione di Istanbul

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il presidente turco ha annunciato di aver ritirato il paesedel Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro lanei confronti dellee ladomestica, più comunemente conosciuta come “di”. Questa scelta ha comportato diverse proteste, ma vediamo nel dettaglio la situazione. Gli slogan: “Annulla la tua

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sulle

...donne' ha commentato il presidente americano Joe Biden. La Casa Bianca giudica questa scelta 'improvvisa e ingiustificata', mentre 'nel mondo assistiamo a un aumento dei casi di...... per questo l'attenzione degli analisti si concentraprossime mosse del Primo Ministro ... mentre crescono 'gli episodi die di criminalità: ogni giorno si sentono voci di delitti e la ...Nel paese, tuttavia, si sono registrati 78 femminicidi da inizio 2021 e oltre 300 nel 2020. Proteste dall'Unione europea e dagli Stati Uniti ...Il carcere continua a essere un molok tra le nebbie transilvane, qualcosa che non ci appartiene, perché a nessuno dei cittadini liberi per bene, capiterà mai di averci a che fare.