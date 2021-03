Tra elenchi di riserva e troppe prenotazioni Inutile arrivare all' ultimo per saltare la fila

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 22 marzo 2021) Patricia Tagliaferri Dopo l'ordinanza di Figliuolo ogni Regione ha adottato regole proprie Il caso AstraZeneca ha accentuato il problema delle dosi che avanzano a fine giornata e della necessità di non sprecare nemmeno una fiala. Qualche rinuncia last minute c'è sempre stata, ma ora dopo il blocco temporaneo del farmaco di Oxford sono aumentate le persone prenotate per la somministrazione che non si presentano all'appuntamento, spesso senza neanche disdire. Molti preferiscono aspettare, pur sapendo che così rischiano di finire in coda, con la speranza però di essere poi presi in considerazione per gli altri vaccini disponibili. Cosa fare dei vaccini avanzati che, una volta aperti si conservano solo qualche ora? Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo è stato chiaro: «Se serve, vaccinare chiunque passi». La raccomandazione si è tradotta in un'ordinanza che ...