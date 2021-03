Studente in DAD salva la vita a un bambino di 3 anni: 'Stava soffocando, ho fatto come nei video' (Di lunedì 22 marzo 2021) Era in procinto di essere interrogato in Dad quando alla sua porta ha bussato la vicina chiedendo aiuto per il suo nipotino Leone, di tre anni. Senza esitazione Simone Mantovani, Studente dell'... Leggi su leggo (Di lunedì 22 marzo 2021) Era in procinto di essere interrogato in Dad quando alla sua porta ha bussato la vicina chiedendo aiuto per il suo nipotino Leone, di tre. Senza esitazione Simone Mantovani,dell'...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, bimbo di 3 anni sta soffocando: lo salva il vicino di casa, uno studente in Dad #Milano… - Lor3nzo_Kop : @LaTiger1 Da studente, il 26 c'è una protesta contro la DAD, portatemi le arance in prigione che ci tengo ?? - FabGesuelli : @AntonioBonaser2 @ldibartolomei Capisco l’appunto. Quindi articolo il mio punto: 1) se ci sono casi di infezione ch… - PasqualeCicchi2 : @SkyTG24 che bello parlare della dad senza verificare la REALE portata dela situazione delle scuole dove alla posit… - RobRe62 : RT @ParoleOstili: ?? | 1 studente su 4 in DAD ha percepito un peggioramento del dialogo con l’insegnante e con i compagni. Anche @VanityF… -