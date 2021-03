Somalia e Kenya: lite per un pezzo di oceano (Di lunedì 22 marzo 2021) Somalia e Kenya hanno aperto una disputa per il controllo di un pezzo dell’oceano Indiano. I due Paesi litigano per motivi legati ai diritti di pesca e all’estrazione di petrolio. Negli anni i due paesi non hanno mai trovato un accordo, e adesso l’ultima parola spetta alla Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021)hanno aperto una disputa per il controllo di undell’Indiano. I due Paesi litigano per motivi legati ai diritti di pesca e all’estrazione di petrolio. Negli anni i due paesi non hanno mai trovato un accordo, e adesso l’ultima parola spetta alla Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario

Ultime Notizie dalla rete : Somalia Kenya Tigrai: un crimine di guerra raccontato in due O per lo strano ruolo della Somalia, protagonista di un rapido, saldo "riavvicinamento" ad Asmara e ad Addis Abeba, forse in funzione del crescente contrasto territoriale che la oppone al Kenya. Ma, ...

Africa, gli Usa in Mozambico adottano il modello Somalia Il capo dello stato, infatti, potrebbe autorizzare (ufficialmente o non) i militari o agli assetti USA a operare all’interno del territorio nazionale contro i terroristi. Proprio come avviene con il ...

