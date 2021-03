“Smoothly” | il nuovo album firmato BF Project | disponibile su tutte le piattaforme

(Di lunedì 22 marzo 2021) Giàsuledigitali e in copia fisica,è ildisco pubblicato dall’etichetta TRP MusicBF, progetto che nasce da un profondo e fraterno legame di amicizia fra il sassofonista-clarinettista Alberto Fichera e il batterista Luca Barbato, duo che si avvale della preziosissima presenza di Nicola Tariello (tromba in Cumbao, Lat-In-Soul e Summer Funky ), Salvo Finocchiaro (Fender Rhodes in Pareo, China Blues e Lat-In-Soul e assolo di synth in Summer Funky) Giacomo Patti (basso in Eyes of Joy e Ramble), Mario Guarini (basso in Pareo e in Ellis Island), Salvo Barbato (basso in Lat-In-Soul,e Summer Funky), Carmelo Venuto (contrabbasso in 4 You, China Blues e Cumbao), Daniele Leucci ...

