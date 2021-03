Simona Ventura contro Alfonso Signorini: una lite passata alla storia (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura, negli anni, è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi. Vi ricordate di quella lite con Alfonso Signorini? Lunedì scorso, per la gioia dei fan, ha finalmente avuto inizio il reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi, quest’anno presentato da Ilary Blasi, per la prima volta alla conduzione di questo programma. Chi per Leggi su youmovies (Di lunedì 22 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., negli anni, è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi. Vi ricordate di quellacon? Lunedì scorso, per la gioia dei fan, ha finalmente avuto inizio il reality show di Canale 5 L’Isola dei Famosi, quest’anno presentato da Ilary Blasi, per la prima voltaconduzione di questo programma. Chi per

Advertising

biancoandrea89 : Ditemi che simona ventura non ha abbandonato la corte della de Filippi per un programma di cucina nel pranzo di RAI 2. Grazie - alessandroabbr5 : Con un po' di dinamismo, un tocco di originalità e verve, sarebbe un buon programma per lei...?????? - shareattiva : RT @EffePuntoCi: Sul serio questo è il progetto di rilancio per la Ventura? Maria De Filippi, fai qualcosa. - EffePuntoCi : Sul serio questo è il progetto di rilancio per la Ventura? Maria De Filippi, fai qualcosa. - shareattiva : RT @DiTeleblog: Rai due prosegue con la sua programmazione ad-cazzum! #rai2 #AscoltiTv #simonaventura -