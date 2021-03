Sartore | legge 189 su parità retributiva sia di stimolo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Questo disegno diha d’importante che siamo riusciti a fare una fotografia sia sulla situazione generale, ma anche sulle categorie a cui si rivolgevano le disposizioni normative con un approfondimento anche statistico”. Cosi’ Alessandra, Sottosegretaria al ministero dell’Economia e Finanze, gia’ assessora al Bilancio della Regione Lazio, intervenuta in conferenza stampa sulla presentazione della proposta diregionale 189 sulla parita’. La Sottosegretaria ha ricordato il carattere “sperimentale dellae gli 11 milioni di finanziamento stanziati”. Una misura, ha ribadito, che sia “die transizione”. “Il lavoro in Regione- ha concluso- E’ stato il piu’ bello che ho fatto nella mia vita”.

la presidente della IX Commissione Lavoro, prima firmataria della proposta di legge, Eleonora Mattia, Cecilia D'Elia, e la Sottosegretaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessandra Sartore.

Si svolgerà domani, lunedì 22 marzo, alle ore 11:00, in diretta streaming, la conferenza stampa sulla Parità salariale in cui sarà presentata la proposta di legge regionale.