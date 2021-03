R.D. Congo, Don Vizzini: “Dopo morte Attanasio solo parole, zero azioni” (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Luca Attanasio era un ambasciatore sui generis: non svolgeva il suo incarico chiuso nel palazzo ma voleva sporcarsi le mani, come fosse un missionario. Ascoltava le richieste d’aiuto di tutti quei congolesi a cui altrimenti nessuno presta attenzione e probabilmente ha pagato con la vita questo suo impegno. Col nostro appello abbiamo chiesto che la sua morte, insieme a quella del carabiniere Iacovacci e dell’autista Milambo, serva a portare luce sulla tragedia che si consuma in Nord Kivu, ma finora dalle istituzioni nessuna risposta”. Così all’agenzia Dire don Luigi Vizzini, uno dei sacerdoti del Vicariato di Rosolini, Diocesi di Noto, nella provincia siciliana di Siracusa, che a inizio mese ha aderito alla campagna ‘Non spegniamo le luci sulla strage in Congo’, per sollecitare governo e parlamentari italiani, Parlamento europeo e Nazioni Unite a porre fine a questa guerra silenziosa. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) ROMA – “Luca Attanasio era un ambasciatore sui generis: non svolgeva il suo incarico chiuso nel palazzo ma voleva sporcarsi le mani, come fosse un missionario. Ascoltava le richieste d’aiuto di tutti quei congolesi a cui altrimenti nessuno presta attenzione e probabilmente ha pagato con la vita questo suo impegno. Col nostro appello abbiamo chiesto che la sua morte, insieme a quella del carabiniere Iacovacci e dell’autista Milambo, serva a portare luce sulla tragedia che si consuma in Nord Kivu, ma finora dalle istituzioni nessuna risposta”. Così all’agenzia Dire don Luigi Vizzini, uno dei sacerdoti del Vicariato di Rosolini, Diocesi di Noto, nella provincia siciliana di Siracusa, che a inizio mese ha aderito alla campagna ‘Non spegniamo le luci sulla strage in Congo’, per sollecitare governo e parlamentari italiani, Parlamento europeo e Nazioni Unite a porre fine a questa guerra silenziosa.

