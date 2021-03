OnePlus 8 e OnePlus 9 passano ufficialmente a ColorOS 11 di OPPO, almeno in Cina (Di lunedì 22 marzo 2021) . E questo segna l'addio definitivo a HydrogenOS per il mercato cinese! L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 22 marzo 2021) . E questo segna l'addio definitivo a HydrogenOS per il mercato cinese! L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : OnePlus 8 e OnePlus 9 passano ufficialmente a ColorOS 11 di OPPO, almeno in Cina #oneplus #oneplus9 #oneplus… - gigibeltrame : OnePlus passa a ColorOS di OPPO per la Cina #digilosofia - infoitscienza : E’ stato svelato il prezzo di OnePlus Watch per il mercato europeo - cellicom : E’ stato svelato il prezzo di OnePlus Watch per il mercato europeo - TuttoAndroid : E’ stato svelato il prezzo di OnePlus Watch per il mercato europeo -