Niger, oltre 100 civili uccisi in tre villaggi (Di lunedì 22 marzo 2021) Attentato in Niger, oltre 100 civili sono morti in un triplice attacco. La matrice molto probabilmente è jihadista. NIAMEY (Niger) – Attentato in Niger. Un triplice attacco è stato registrato nella giornata di lunedì 22 marzo nella regione di Tahoua. Il bilancio, riportato dall’Ansa, è di almeno 137 morti. La matrice di questo nuovo massacro è jihadista. Attentato in Niger nei primi giorni del 2021 Un duplice attentato di matrice jihadista è stato eseguito nei primi giorni del 2021. Il bilancio, riportato dai media internazionali, è di almeno 100 morti. Nessuna rivendicazione, ma le autorità locali parlano di un attacco coordinato dagli islamisti. uccisi sei turisti francesi in Niger Secondo quanto riportato da La Repubblica, che cita ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Attentato in100sono morti in un triplice attacco. La matrice molto probabilmente è jihadista. NIAMEY () – Attentato in. Un triplice attacco è stato registrato nella giornata di lunedì 22 marzo nella regione di Tahoua. Il bilancio, riportato dall’Ansa, è di almeno 137 morti. La matrice di questo nuovo massacro è jihadista. Attentato innei primi giorni del 2021 Un duplice attentato di matrice jihadista è stato eseguito nei primi giorni del 2021. Il bilancio, riportato dai media internazionali, è di almeno 100 morti. Nessuna rivendicazione, ma le autorità locali parlano di un attacco coordinato dagli islamisti.sei turisti francesi inSecondo quanto riportato da La Repubblica, che cita ...

