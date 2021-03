(Di lunedì 22 marzo 2021) (Adnkronos) - Il Movimento 5 Stelle compie il primo passol'autonomia finanziaria e, forse,il divorzio dalla piattaforma. Come anticipato dall'Adnkronos nei giorni scorsi, è stato aperto dalClaudio Cominardi il primobancario intestato al M5S: un nuovo contenitore destinato a raccogliere quei soldi che, da mesi ormai, i parlamentari pentastellati hanno smesso di versare all'Associazione di Davide Casaleggio, il quale continua a pretendere il saldo dei debiti arretrati (circa 450mila euro). Per gettare le basi del nuovo M5S - al quale Giuseppe Conte sta lavorando in sinergia con il garante Beppe Grillo - servirà infatti un fondo cassa a cui attingere. A tal proposito stanno già facendo discutere le indiscrezioni sul nuovo trattamento economico degli eletti che ...

Advertising

M5S_Europa : Il #COVID19 ha lacerato l’#Italia, ora è il momento di ricucirla su basi nuove, senza ripetere gli errori del passa… - TV7Benevento : M5S verso indipendenza da Rousseau: tesoriere apre conto corrente... - lifestyleblogit : M5S verso indipendenza da Rousseau: tesoriere apre conto corrente - - cicciodevilla : RT @Adnkronos: #M5S verso indipendenza da #Rousseau: tesoriere apre conto corrente - Adnkronos : #M5S verso indipendenza da #Rousseau: tesoriere apre conto corrente -

Ultime Notizie dalla rete : M5S verso

Adnkronos

Ecco perché occorre un cambio di rottaun sistema di gestione, più sostenibile e virtuoso, ... L'ha dichiarato l'europarlamentare salernitana del, Isabella Adinolfi, in occasione della ...... Lega e Fratelli d'Italia chiedono le dimissioni del senatoree parlano di 'atto gravissimo', ... Ma non c'è stato". "Dopo un anno vissuto pericolosamente 12 ore al giorno, non vedo perché la ...Ecco perché occorre un cambio di rotta verso un sistema di gestione ... L’ha dichiarato l’europarlamentare salernitana del M5S, Isabella Adinolfi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. “In ...Ecco perché occorre un cambio di rotta verso un sistema di gestione ... L’ha dichiarato l’europarlamentare salernitana del M5S, Isabella Adinolfi, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua. «In ...