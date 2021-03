M5S verso indipendenza da Rousseau | tesoriere apre conto corrente

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il Movimento 5 Stelle compie il primo passol’autonomia finanziaria e, forse,il divorzio dalla piattaforma. Come anticipato dall’Adnkronos nei giorni scorsi, è stato aperto dalClaudio Cominardi il primobancario intestato al M5S: un nuovo contenitore destinato a raccogliere quei soldi che, da mesi ormai, i parlamentari pentastellati hanno smesso di versare all’Associazione di Davide Casaleggio, il quale continua a pretendere il saldo dei debiti arretrati (circa 450mila euro). Per gettare le basi del nuovo M5S – al quale Giuseppe Conte sta lavorando in sinergia con il garante Beppe Grillo – servirà infatti un fondo cassa a cui attingere. A tal proposito stanno già facendo discutere le indiscrezioni sul nuovo trattamento economico degli eletti che potrebbe ...

Ferrovie e ospedali al centro dell'attenzione del governo regionale, Ragusa sempre non tenuta in considerazione Le riflessioni del Movimento 5 Stelle di Ragusa attraverso il capogruppo in Consiglio Co ...Per gettare le basi del Movimento 2.0, al quale Conte sta lavorando in sinergia con Grillo, servirà un fondo cassa a cui attingere Il Movimento 5 Stelle compie il primo passo verso l'autonomia finanzi ...