Live – Non è la D'Urso, ecco com'è nata la storia tra Vera Gemma e il fidanzato 22enne Jedà (Di lunedì 22 marzo 2021) com'è nata la storia tra Vera Gemma e il 22enne Jedà? Se n'è parlato a lungo ieri sera, a Live – Non è La D'Urso. Tra i molteplici ospiti, proprio Giuliana Gemma, sorella di Vera, e Biagio D'Anelli, che hanno svelato qualcosa in più in merito a questa storia tanto chiacchierata tra la naufraga dell'Isola 15 e il suo fidanzato, 28 anni più piccolo. In particolare, Giuliana ha raccontato di nutrire una grande simpatia nei confronti di Jedà. Quest'ultimo, nonostante l'esuberanza della compagna, ha mostrato in studio grande sicurezza di sé e della loro storia, senza temere le battutine e i complimenti che Gemma rivolge ai ...

