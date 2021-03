Juventus, Dybala: “Ho sofferto in questi mesi. Ora più uniti che mai” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in questi mesi. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora due mesi per continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere uniti. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve“. Parole da leader quelle di Paulo Dybala, attaccante della Juventus, su instagram. L’argentino rompe il silenzio e suona la carica all’indomani della brutta sconfitta casalinga contro il Benevento. Per Dybala – falcidiato dagli infortuni – solamente undici presenze in campionato in stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Nulla mi avrebbe reso più felice che poter aiutare la squadra in. La sofferenza è uguale o anche maggiore quando non puoi essere in campo con i tuoi compagni. Ci sono ancora dueper continuare a combattere e ora più che mai dobbiamo essere. Continuo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare insieme ai miei compagni dopo la sosta. Siamo la Juve“. Parole da leader quelle di Paulo, attaccante della, su instagram. L’argentino rompe il silenzio e suona la carica all’indomani della brutta sconfitta casalinga contro il Benevento. Per– falcidiato dagli infortuni – solamente undici presenze in campionato in stagione. SportFace.

