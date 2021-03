Juve ko contro il Benevento. Felipe Melo: 'Ahahah, godo' (Di lunedì 22 marzo 2021) La Juve perde in casa contro il Benevento e sui social partono gli sfottò. Impresa storica per i giallorossi di Pippo Inzaghi , diventati eroi per un giorno di tutto il popolo antiJuventino. Tra ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 22 marzo 2021) Laperde in casaile sui social partono gli sfottò. Impresa storica per i giallorossi di Pippo Inzaghi , diventati eroi per un giorno di tutto il popolo antintino. Tra ...

juventusfc : ?? The numbers don’t lie. I numeri non mentono. Numeri speciali per Prima Squadra femminile e maschile, in occasio… - forumJuventus : Juve in campo contro il razzismo con delle frasi stampate sui numeri ?? - pisto_gol : La AsRoma contro la Lega per lo spostamento della data del recupero di Juve-Napoli?? le motivazioni - duppli : Giova, ieri mi hanno detto del tuo appassionatissimo j’accuse contro gli arbitri e i rigori per la Juventus. Sei un… - Matteo23822635 : RT @annarosacosta: La #juve ha chiaramente pagato la partita di mercoledì contro il @sscnapoli. #campionatofalsato #JuventusBenevento -