Joao Felix: "Cristiano Ronaldo un esempio. Al Benfica certe voci mi davano fastidio"

Dopo una partenza lanciata, l'Atletico Madrid sembra aver perso il suo smalto. Così ora i Colchoneros devono difendersi dal prepotente ritorno di Barcellona e Real Madrid, distanti rispettivamente quattro e sei lunghezze. La formazione madrilena si affida a Joao Felix. Il baby fuoriclasse portoghese è considerato da molti l'erede di Cristiano Ronaldo in patria. L'attaccante ex Benfica ha parlato del suo idolo CR7 in un'intervista a 'World Soccer': "È un esempio per tutti i membri della squadra. Non solo per ciò che ha già ottenuto, ma per tutto ciò che vuole ancora vincere. È un grande esempio per me e per il team. Non pretende dagli altri di più di quanto chiede da se stesso. Ha vinto tutto, ma pretende ancora molto. È un grande capitano, è disponibile a dare ...

