I Verdi puntano alla cancelleria e tamponano il settore auto (Di lunedì 22 marzo 2021) I Verdi in Germania si stanno preparando a premere sull'acceleratore. Venerdì scorso, 19 marzo, hanno presentato il proprio manifesto in vista delle elezioni di settembre; il weekend passato hanno vinto bene in Baden-Württemberg; ora manca solo una decisone: chi sarà il candidato cancelliere dei Die Grüne tra Annalena Bearbock e Robert Habeck? I due co-presidenti di partito daranno una risposta alla domanda che si pongono giornalisti e politici entro fine maggio. Ma andiamo con ordine: qual è il programma e chi è il favorito? IL MANIFESTO VERDE Uno dei punti più importanti presenti nel manifesto dei Verdi riguarda la circolazione delle sole auto a zero emissioni dal 2030 in poi. Tenendo in considerazione che la Germania è uno dei più importanti produttori di automobili al mondo, si capisce subito che ...

