GPS | errori materiali | docente ottiene valutazione di servizi non indicati nella domanda ma noti al Ministero Sentenza

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sì al soccorso istruttorio nelle GPS per mancata indicazione dei titoli dio in. Uil Scuola Frosinonela correttadei titoli dio per una. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : GPS, errori materiali: docente ottiene valutazione di servizi non indicati nella domanda ma noti al Ministero. Sent… -

Ultime Notizie dalla rete : GPS errori

Orizzonte Scuola

Ancora oggi in alcune realtà territoriali si stanno cercando docenti per una supplenza annuale, al netto degli glidelle'. 'Aprire le scuole il primo settembre, come nelle intenzioni del ...Ancora oggi in alcune realtà territoriali si stanno cercando docenti per una supplenza annuale, al netto degli glidelle". Pino Turi parla anche di decisioni sulla scuola che sono "il ...L'aspirante docente, che commette un errore materiale all'atto della compilazione della domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per ...Scuola: a Napoli si prosegue con le graduatorie sbagliate - Ancora caos per le supplenze attribuite sulla base di classifiche sballate ...