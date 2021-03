Giornata mondiale acqua: in Italia mancano 5 mld di metri cubi (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 marzo 2021 - È Sos acqua in Italia , con la rete idrica nazionale ridotta a un colabrodo e la difficoltà di trattenere l'acqua piovana . Un'emergenza che spicca ancor di più oggi, che è la ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 marzo 2021 - È Sosin, con la rete idrica nazionale ridotta a un colabrodo e la difficoltà di trattenere l'piovana . Un'emergenza che spicca ancor di più oggi, che è la ...

Advertising

chetempochefa : Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai d… - Avvenire_Nei : Oggi si celebra la Giornata mondiale promossa dall’associazione internazionale e da risoluzione Onu. Con la pandemi… - GassmanGassmann : Oggi, per la giornata mondiale della poesia, ripropongo questa di Haruki Murakami. Sulla natura, sul nostro esserne… - cesco975 : RT @RaiRadio2: È la Giornata mondiale dell’Acqua! Chi ritwitta avrà acqua azzurra acqua chiara per noi e per tutti gli esseri viventi. #W… - marco_gervasoni : La sinistra ha approfittato della giornata mondiale contro@il razzismo per fare la propaganda ius soli mio commento… -