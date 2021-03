Felipe Melo esulta per… la sconfitta della Juventus Il commento social è virale

(Di lunedì 22 marzo 2021) Luca Mastrangelo, noto youtuber tifoso dell'Inter, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post di sfottò nei confrontia seguitodei bianconeri in campionato contro il Benevento. Ma a far parlare non è stato il suo gesto, quanto uno dei commenti apparsi alla foto che porta la firma di...: ilIl centrocampista del Palmeiras, con un passato in Italia anche tra le fila bianconere, non ha saputo resistere alla tentazione e si è lasciato andare ad undestinato a far parlare. "Ahahahahahahh Godooooo", ha scrittosenza preoccuparsi delle reazioni. Dal suo ...

Commenta per primo Luca Mastrangelo , youtuber tifoso dell' Inter , ha postato la maglia del Benevento su Instagram dopo la vittoria delle Streghe sulla Juventus . Nei commenti è comparso, ex dei bianconeri e dei nerazzurri che ha commentato così: 'Ahahahhahahagaga Godoooooo'. Dal suo addio, il brasiliano, campione del Sudamerica con il Palmeiras, non ha mai nascosto l'...Juventus Tutte le notizie sulla squadraFelipe Melo, ex centrocampista della Juventus, ha pungolato i bianconeri dopo la sconfitta rimediata in campionato contro il Benevento. Felipe Melo ha il 'dente avvelenato'. L'ex centrocampista della ...Il centrocampista brasiliano, in bianconero dal 2009 al 2011, ha vuoluto esprimere sui social tutta la propria felicità per il ko della formazione di Pirlo ...