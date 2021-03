F1 | GP Bahrain 2021 | programma | orari | tv | streaming Calendario dal 26 al 28 marzo

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’edizionedel Mondiale di Formula Uno comincerà questa settimana con il Gran Premio del Barhain. Inizierà, quindi, dal Medio Oriente la caccia di Lewis Hamilton all’ottavo titolo iridato della sua carriera. Il trentaseienne britannico, vincitore di sei degli ultimi sette Mondiali, parte come l’ovvio favorito per laurearsi Campione anche quest’anno. Non potrebbe essere altrimenti, considerata la superiorità messa in mostra dalla Mercedes nel 2020 e il fatto che le monoposto delsiano giocoforza figlie di quelle della passata stagione a causa del rinvio al 2022 dell’annunciata rivoluzione regolamentare. Vero che i test disputati proprio a Sakhir pochi giorni orsono hanno mostrato una Mercedes in difficoltà, ma in molti sono convinti che le Frecce Nere non abbiano messo in mostra tutto il loro potenziale. Con tutto il rispetto per Valtteri ...