Durarono quasi 15 minuti i flussi piroclastici che colpirono Pompei nel 79 d C

(Di lunedì 22 marzo 2021) – Uno studio internazionale pubblicato su Scientific Reports ha svelato come la durata delle correnti piroclastiche abbia avuto un tragico impatto sulla popolazione e come le ceneri vulcaniche, inalate dagli abitanti, furono fatali, provocandone la morte per asfissia. Questo è quanto rivela lo studio The impact of pyroclastic density currents duration on humans: the case of the AD 79 eruption of Vesuvius, condotto dall’Università degli Studi di Bari – Dipartimento Scienze della Terra e Geoambientali, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il British Geological Survey di Edimburgo. Isono il fenomeno più devastante delle cosiddette eruzioni esplosive. Paragonabili alle valanghe, si generano dal collasso della colonna eruttiva. I densiche ne derivano scorrono lungo le ...