Dell’impossibilità di arbitrare

(Di lunedì 22 marzo 2021) Prima era l’uomo vestito di nero, inavvicinabile, altero e indiscutibile, penso a Concetto Lo Bello; poi, con l’avvento delle diavolerie tecnologiche, hanno cominciato a metterlo in discussione. Lì era rigore, qui era punizione, lì era cartellino giallo, qui era espulsione, lì era fuorigioco, qui era carica sul portiere. La sera, dal divano di casa, quando tutto era finito da un pezzo, la moviola apriva il dibattito, accendeva le discussioni, scatenava gli ardori e le proteste della tifoseria accanita. La colpa era sempre del “cornuto”, che non aveva voluto vedere, che si era venduto, che aveva favorito la solita squadra. La domenica successiva come quella precedente, c’era bisogno di un capro espiatorio per nascondere le debolezze della propria squadra, il fallimento di mercato della propria società. Presidenti, allenatori, calciatori e tifosi hanno alimentavano la caccia al ...