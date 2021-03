Crotone Bologna | record di ammonizioni in un singolo match | il dato

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ildello Scida traha stabilito ildiin untra i primi 5 campionati in Europa Piccolostabilito invinto in rimonta dagli uomini di Mihajlovic. Come riporta il sito specializzato WhoScored, nella sfida dello Scida sono stati sventolati ben 11 cartellini gialli. Eguagliato ilper il maggior numero di cartellini gialli in una singola partita nei primi cinque campionati europei di questa stagione. I giocatori ammoniti sono stati: Cuomo, Dijks, Soumaoro, Dominguez, Petriccione, Djidji, Palacio, Soriano, Danilo, Skorupski, Golemic. ??2?-3?...

Il match dello Scida traha stabilito il record di ammonizioni in un singolo match tra i primi 5 campionati in ...Diversi incontri tra quelli giocati sono stati decisi nel finale, come la trasferta del, terminata con un segno "2" grazie alla rete di Skov Olsen all'84, o come il 3 - 3 tra West ...Il match dello Scida tra Crotone e Bologna ha stabilito il record di ammonizioni in un singolo match tra i primi 5 campionati in Europa ...Con i gol di Schouten e Skov Olsen contro il Crotone, salgono a 6 i gol segnati dalla panchina rossoblù. Due ingressi fondamentali per la vittoria finale, un plus che Mihajlovic andava cercando. Solo ...