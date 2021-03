Costa Crociere, la ripartenza slitta a maggio: In Europa ancora troppe restrizioni per contenere la pandemia (Di lunedì 22 marzo 2021) Costa Crociere rivede la sua programmazione, spostando la ripartenza delle navi a maggio invece del 27 marzo, come annunciato in passato. La decisione è stata presa in considerazione delle restrizioni ancora in vigore in Italia e in altri Paesi europei per contenere l’epidemia di Covid. In base al nuovo programma, la prima partenza disponibile di Costa Smeralda sarà quella del 1° maggio. Saranno mini Crociere di 3 – 4 giorni o in alternativa un’intera crociera di 7 giorni, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Dal 12 giugno Costa Smeralda tornerà invece a proporre Crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Italia (Savona, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 marzo 2021)rivede la sua programmazione, spostando ladelle navi ainvece del 27 marzo, come annunciato in passato. La decisione è stata presa in considerazione dellein vigore in Italia e in altri Paesi europei perl’epidemia di Covid. In base al nuovo programma, la prima partenza disponibile diSmeralda sarà quella del 1°. Saranno minidi 3 – 4 giorni o in alternativa un’intera crociera di 7 giorni, con scali a Savona, La Spezia, Civitavecchia, Napoli, Messina e Cagliari. Dal 12 giugnoSmeralda tornerà invece a proporredi una settimana nel Mediterraneo occidentale, che visiteranno Italia (Savona, ...

