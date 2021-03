Caos vaccini Lombardia, Fontana commissaria Aria. Cambio ai vertici chiesto da Salvini (Di lunedì 22 marzo 2021) vaccini in Lombardia, Fontana commissAria Aria: Cambio ai vertici chiesto da Salvini Cambiano i vertici di Aria, come desiderato con forza da Matteo Salvini che proprio stamattina aveva detto “chi sbaglia paga, a Bruxelles come a Roma e Milano”. La decisione è arrivata dopo il Caos che dura da giorni in diversi centri vaccinali lombardi dove per colpa di Aria (l’azienda per gli acquisti della Regione Lombardia che si occupa anche delle prenotazioni dei vaccini, ndr) non sono arrivati gli sms con gli appuntamenti ai cittadini che dovevano presentarsi per la somministrazione. Così negli hub la gente non ... Leggi su tpi (Di lunedì 22 marzo 2021)inaidaCambiano idi, come desiderato con forza da Matteoche proprio stamattina aveva detto “chi sbaglia paga, a Bruxelles come a Roma e Milano”. La decisione è arrivata dopo ilche dura da giorni in diversi centri vaccinali lombardi dove per colpa di(l’azienda per gli acquisti della Regioneche si occupa anche delle prenotazioni dei, ndr) non sono arrivati gli sms con gli appuntamenti ai cittadini che dovevano presentarsi per la somministrazione. Così negli hub la gente non ...

