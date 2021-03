A Londra la prima comunità di pensionati LGBT+ (Di lunedì 22 marzo 2021) A Londra sta per inaugurare la prima comunità di pensionati LGBT+. Sarà nell'area di Vauxhall, nel sud della capitale britannica, nel complesso residenziale di Bankhouse progettato dall'archistar Norman Foster. Si chiamerà Tonic@Bankhouse e nascerà grazie alla no profit Tonic che ha appena ottenuto un prestito di 5,7 milioni di sterline dal comune di Londra. I fondi comunali serviranno a comprare 19 proprietà (delle 59 che in totale sono nel complesso) che poi saranno rivendute ai pensionati, per essere condivise. I prezzi potrebbero partire da 135mila sterline per una quota del 25% di un appartamento con una camera e da 180mila per due camere, ma gli acquirenti non compreranno semplicemente un pezzo di una casa: sarà una nuova esperienza di vita. Tonic@Bankhouse sarà ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 22 marzo 2021) Asta per inaugurare ladi. Sarà nell'area di Vauxhall, nel sud della capitale britannica, nel complesso residenziale di Bankhouse progettato dall'archistar Norman Foster. Si chiamerà Tonic@Bankhouse e nascerà grazie alla no profit Tonic che ha appena ottenuto un prestito di 5,7 milioni di sterline dal comune di. I fondi comunali serviranno a comprare 19 proprietà (delle 59 che in totale sono nel complesso) che poi saranno rivendute ai, per essere condivise. I prezzi potrebbero partire da 135mila sterline per una quota del 25% di un appartamento con una camera e da 180mila per due camere, ma gli acquirenti non compreranno semplicemente un pezzo di una casa: sarà una nuova esperienza di vita. Tonic@Bankhouse sarà ...

