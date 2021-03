45enne investe il fratello e gli passa più volte sopra con l’auto | fratricidio in provincia di Cosenza

(Di lunedì 22 marzo 2021) Drammatica vicenda quella riportata dallacosentina, dove nella giornata di oggi unha investito e ucciso il, di un paio di anni più grande di lui. Il tutto è accaduto in pieno centro paese, nei pressi del municipio e di fronte a deinti. Alla base, ci sarebbero liti e dissapori che riguardano anche la figlia di uno dei due. L’uomo, catturato, avrebbe ammesso tutto.ilcona Mongrassano Il teatro di questo macabroè Mongrassano, paese indidove molti, stando a quando riportano le fonti, sono sconvolti ma qualcuno sapevano che qualcosa sarebbe potuto succedere, tra i due. La vicenda inizia con una terribile lite tra Giuseppe ...

Dopo quanto accaduto, ilè fuggito a bordo della vettura, ma è stato bloccato e arrestato ... Sarebbe stato travolto e ucciso da un auto di grossa cilindrata I carabinieri di San Marco si sono messi sulle sue tracce; fermato a Cosenza da altra pattuglia ...