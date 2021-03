(Di lunedì 22 marzo 2021) 'Mi pare che ci siadei. Si va per categorie e non per età'. Lo ha detto Giorgia, intervenendo a 'Live - Non è la D'Urso'. 'Quando leggo che più di metà degli over 80 non ha ricevuto il vaccino, vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Avrei datoalla vaccinazione a domicilio. Speriamo che con il nuovo governo la ...

Advertising

princigallomich : Meloni “Sui vaccini c’è confusione, dall’Ue incapacità e lentezza” - MediasetTgcom24 : Vaccini, Meloni: 'C'è molta confusione sulle priorità' #Covid - ottopagine : Meloni: 'Vaccini? C'è molta confusione' - iColomboA : Vaccini, Meloni: 'Cittadini dovrebbero scegliere quale fare' - La neo populista che copia i 5 seghe - Italpress : Meloni “Sui vaccini c’è confusione, dall’Ue incapacità e lentezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Meloni

'Mi pare che ci sia molta confusione sulle priorità dei. Si va per categorie e non per età'. Lo ha detto Giorgia, intervenendo a 'Live - Non è la D'Urso'. 'Quando leggo che più di metà degli over 80 non ha ricevuto il vaccino, vuol dire che ...- - > Leggi Anche Long Covid, i problemi di chi è guarito: 'Solo il 20% non ha avuto strascichi' - - > Leggi Anche: 'Cittadini dovrebbero scegliere quale fare' Zenga ha argomentato ..."Mi pare che ci sia molta confusione sulle priorità dei vaccini. Si va per categorie e non per età". Lo ha detto Giorgia Meloni, intervenendo a "Live - Non è la D'Urso". "Quando leggo che più di metà ...Scontro furioso nello studio di Barbara d'Urso. Il divulgatore scientifico ha minacciato di querela il padre di Andrea Zenga ...