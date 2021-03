UniBg: sessione di laurea estesa al 15 giugno, nuovi appelli ad aprile e maggio (Di domenica 21 marzo 2021) Il rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, ha inviato agli studenti una lettera relativa alla proroga del termine dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2019/20 dal 30 aprile al 15 giugno 2021 con la relativa integrazione di appelli d’esame aggiuntivi nei mesi di aprile e maggio. “Una scelta – spiegano dall’ateneo – fatta con l’obiettivo di permettere a tutti gli studenti prossimi al termine del loro percorso di conseguire il titolo senza doversi iscrivere ad un altro anno di corso”. Cari Studenti, Care Studentesse,siamo consapevoli che la situazione di emergenza che stiamo vivendo ormai dal febbraio 2020, per alcuni di voi, ha determinato un rallentamento o un ritardo nella conclusione del percorso degli studi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) Il rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, ha inviato agli studenti una lettera relativa alla proroga del termine dell’ultimadiper l’anno accademico 2019/20 dal 30al 152021 con la relativa integrazione did’esame aggiuntivi nei mesi di. “Una scelta – spiegano dall’ateneo – fatta con l’obiettivo di permettere a tutti gli studenti prossimi al termine del loro percorso di conseguire il titolo senza doversi iscrivere ad un altro anno di corso”. Cari Studenti, Care Studentesse,siamo consapevoli che la situazione di emergenza che stiamo vivendo ormai dal febbraio 2020, per alcuni di voi, ha determinato un rallentamento o un ritardo nella conclusione del percorso degli studi ...

Advertising

fiftycb : RT @webecodibergamo: L’Università di Bergamo proroga il termine dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2019/20 dal 30 aprile… - teresacapitanio : RT @webecodibergamo: L’Università di Bergamo proroga il termine dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2019/20 dal 30 aprile… - webecodibergamo : L’Università di Bergamo proroga il termine dell’ultima sessione di laurea per l’anno accademico 2019/20 dal 30 apri… -