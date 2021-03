Twitter, scoperta vulnerabilità che consente di nascondere contenuti nelle immagini (Di domenica 21 marzo 2021) David Buchanan, ricercatore per una società di sicurezza informatica, ha recentemente scoperto una tecnica per nascondere fino a 3 MB di dati all’interno di un’immagine su Twitter, dimostrandone poi il funzionamento tramite l’inserimento di dati all’interno di un file immagine di tipo PNG, di un file audio MP3 e di un archivio ZIP. Accedere al contenuto “nascosto” è piuttosto semplice, dato che basta scaricare l’immagine e cambiarne l’estensione. Buchanan ha anche fornito il codice sorgente per realizzare quelli che ha definito file tweetable-polyglot-png su GitHub. Il ricercatore ha spiegato che, solitamente, Twitter comprime le immagini e tenta di rimuovere tutti i metadati non essenziali, ma è sufficiente aggiungere ulteriori dati al termine dello stream “DEFLATE” per evitare questo problema. Spesso tecniche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) David Buchanan, ricercatore per una società di sicurezza informatica, ha recentemente scoperto una tecnica perfino a 3 MB di dati all’interno di un’immagine su, dimostrandone poi il funzionamento tramite l’inserimento di dati all’interno di un file immagine di tipo PNG, di un file audio MP3 e di un archivio ZIP. Accedere al contenuto “nascosto” è piuttosto semplice, dato che basta scaricare l’immagine e cambiarne l’estensione. Buchanan ha anche fornito il codice sorgente per realizzare quelli che ha definito file tweetable-polyglot-png su GitHub. Il ricercatore ha spiegato che, solitamente,comprime lee tenta di rimuovere tutti i metadati non essenziali, ma è sufficiente aggiungere ulteriori dati al termine dello stream “DEFLATE” per evitare questo problema. Spesso tecniche di ...

