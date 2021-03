“Tuo figlio deve morire” | il calciatore fa diventare famoso il suo hater- FOTO

(Di domenica 21 marzo 2021) Sabato turbolento in casa Simy. Ildel Crotone se l’è dovuta vedere con un accanito, che ha iniziato a insultarlo sui social. L’attaccante si è poi vendicato così.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Crotone, insulti shock a Simy: 'Godo se tuo figlio muore di cancro' - Gazzetta_it : #Crotone. Insulti shock a #Simy: 'Zingaro di m... Godo se tuo figlio muore di cancro' - RaiSport : Insulti choc a #Simy: 'Godo se tuo figlio muore' L'attaccante del #Crotone denuncia l'hater sui social??… - Alexsummerft : @telepathiconly SONO IL TUO FIGLIO PREFERITO - Juliett42429350 : @Dio e allora buon Dio il tuo figlio Gesù? se lo ricordano tutti, aveva tanti soldini eh? -

Ultime Notizie dalla rete : Tuo figlio

Da corrieredellosport.it simy 'In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica' e 'godo chemuore per cancro al pancreas', a corredo di un non meno pesante 'zingaro di m***a'. Questi gli insulti shock rivolti sul web a Simy, ...Per meglio dire, tu lo dicevi almedico di base che, se ti reputava idoneo, segnalava ilnome al responsabile del piano vaccinale', scrive il giornalista. ' Nel mio caso, essendounico ...Catania, da agosto la donna d subiva botte e aggressioni da parte del figlio, che ha minacciato pure i carabinieri ...All'appello del giornale di raccontare la propria storia di discriminazione rispondono in tanti. Scrive Francesco, 77 anni: "Non occorre andare ...