Traffico Roma del 21-03-2021 ore 17:30 (Di domenica 21 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi Traffico regolare scorrevoli sulle consolari è lungo il raccordo anulare in città a Monte rallentamenti segnalati dalla polizia locale per incidente su via Santerno in prossimità di via di Conca d’Oro Traffico Comunque Carso sulla rete viaria della città ricordiamo che il Lazio sarà in zona rossa anche la prossima settimana fra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati in corso il blocco ecologico antinquinamento ultima domenica programmata divieto di circolazione quindi per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde blocco che terminerà alle 20:30 di questa sera trasporto ... Leggi su romadailynews (Di domenica 21 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomiregolare scorrevoli sulle consolari è lungo il raccordo anulare in città a Monte rallentamenti segnalati dalla polizia locale per incidente su via Santerno in prossimità di via di Conca d’OroComunque Carso sulla rete viaria della città ricordiamo che il Lazio sarà in zona rossa anche la prossima settimana fra le restrizioni negozi chiusi tranne quelli di prima necessità solo asporto e consegna a domicilio per bar e ristoranti didattica a distanza e spostamenti solo per validi motivi certificati in corso il blocco ecologico antinquinamento ultima domenica programmata divieto di circolazione quindi per tutti i veicoli privati a motore all’interno della cosiddetta fascia verde blocco che terminerà alle 20:30 di questa sera trasporto ...

