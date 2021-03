Quando riaprono palestre e piscine ad aprile? Le ultime novità (Di domenica 21 marzo 2021) palestre e piscine ormai da mesi continuano a rimanere chiuse, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19 in Italia. Il tema della riapertura sta ancora accendendo il dibattito pubblico e politico, oltre a determinare il futuro di migliaia e migliaia di persone. Andiamo dunque a scoprire quali sono i possibili scenari dopo il 6 aprile 2021, data fino a cui l’attuale dpcm sarà in vigore. Stando alle ultime indiscrezioni, anche all’interno del Governo ci sono varie scuole di pensiero. Per molti infatti un’eventuale zona gialla potrebbe portare a delle riaperture di palestre e piscine, mentre l’ala più rigorosa lascerebbe questa ipotesi solo alle zone bianche. Quel che è certo è che sarà fondamentale il parere del comitato tecnico-scientifico, un fatto che sicuramente non ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021)ormai da mesi continuano a rimanere chiuse, con l’obiettivo di arginare la diffusione del Covid-19 in Italia. Il tema della riapertura sta ancora accendendo il dibattito pubblico e politico, oltre a determinare il futuro di migliaia e migliaia di persone. Andiamo dunque a scoprire quali sono i possibili scenari dopo il 62021, data fino a cui l’attuale dpcm sarà in vigore. Stando alleindiscrezioni, anche all’interno del Governo ci sono varie scuole di pensiero. Per molti infatti un’eventuale zona gialla potrebbe portare a delle riaperture di, mentre l’ala più rigorosa lascerebbe questa ipotesi solo alle zone bianche. Quel che è certo è che sarà fondamentale il parere del comitato tecnico-scientifico, un fatto che sicuramente non ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Scuola chiusa, il sindaco: "Ho deciso insieme ai bambini" ... quindi le superiori, che restano in Didattica a distanza, chiuse, mentre riaprono Infanzia, ... quella da prendere in questi giorni è ancora più complicata, perché quando dall'alto non ci sono ...

"Le regole le abbiamo rispettate, ora apriamo le porte". Decine di scuole riaprono simbolicamente "Apriamo le porte delle nostre scuole . Perché noi le regole le abbiamo rispettate". Lo slogan è rimbalzato da una chat di classe all'altra fino a stamattina, quando il mondo dei servizi per l'infanzia ha fatto sentire la propria voce contraria alla chiusura generalizzata dei plessi stabilita in tutte le regioni che sono rientrate in fascia rossa. L'...

Quando riaprono le scuole dopo Pasqua 2021 Studenti.it Il forte disagio dei ragazzi senza scuola Mario Draghi è stato chiaro anche nella sua prima conferenza stampa da premier: la scuola dovrà essere la prima attività a riaprire quando la situazione epidemiologica lo consentirà. Anche nel decreto ...

Allerta meteo prorogata Porte vinciane chiuse fino a domani all’alba È stata prorogata l’allerta per le condizioni meteo marine avverse. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura delle porte vinciane da ieri pomeriggio sino all’alba di domani quando le porte d ...

