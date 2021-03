Pd, Letta: “Subito due donne capogruppo, non posso immaginare che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice” (Di domenica 21 marzo 2021) “Non possiamo essere quelli con uomini al comando e donne vice, quando va bene”. Così il segretario del partito Democratico, Enrico Letta, in un’intervista al Tirreno nel corso della quale ha annunciato la nomina di due donne come capogruppo di Camera e Senato. “Non posso immaginare che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Servono leadership mischiate, specie adesso che in Europa ci sono Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde. Per me questo è un passaggio chiave”. Doverosa la precisazione sugli attuali titolari: nessuna bocciatura per Graziano Delrio e Andrea Marcucci, “Sono tra le figure di maggior rilievo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) “Non possiamo essere quelli con uomini al comando evice, quando va bene”. Così il segretario delDemocratico, Enrico, in un’intervista al Tirreno nel corso della quale ha annunciato la nomina di duecomedi Camera e Senato. “Nonche nelcial. Servono leadership mischiate, specie adesso che in Europa ci sono Angela Merkel, Ursula Von der Leyen e Christine Lagarde. Per me questo è un passaggio chiave”. Doverosa la precisazione sugli attuali titolari: nessuna bocciatura per Graziano Delrio e Andrea Marcucci, “Sono tra le figure di maggior rilievo che ...

