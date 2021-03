Non rispondere al concorso per l’anniversario di Amazon e Aldi su WhatsApp: è una truffa (Di domenica 21 marzo 2021) I raggiri che sfruttano i marchi noti sulla piattaforma di messaggistica istantanea del gruppo Facebook sono sempre più numerosi, e gli ultimi sembra stiano circolando in gruppo utilizzando illecitamente i nomi della catena di supermercati Aldi e del sito di ecommerce Amazon. Tutti portano a un finto concorso con ruota della fortuna e premi finti. Non c’è nessun concorso, nessun anniversario di nessuna grande catena o multinazionale e tantomeno non c’è nessun premio in palio: cliccando quel link che viene sottoposto su WhatsApp da un amico o un conoscente, si finisce soltanto su un sito truffa che mira a perpetrare la catena e mostrare pubblicità all’infinito. I raggiri che sfruttano i marchi noti sulla piattaforma di messaggistica istantanea del gruppo Facebook del resto sono sempre ... Leggi su analisideirischinformatici (Di domenica 21 marzo 2021) I raggiri che sfruttano i marchi noti sulla piattaforma di messaggistica istantanea del gruppo Facebook sono sempre più numerosi, e gli ultimi sembra stiano circolando in gruppo utilizzando illecitamente i nomi della catena di supermercatie del sito di ecommerce. Tutti portano a un fintocon ruota della fortuna e premi finti. Non c’è nessun, nessun anniversario di nessuna grande catena o multinazionale e tantomeno non c’è nessun premio in palio: cliccando quel link che viene sottoposto suda un amico o un conoscente, si finisce soltanto su un sitoche mira a perpetrare la catena e mostrare pubblicità all’infinito. I raggiri che sfruttano i marchi noti sulla piattaforma di messaggistica istantanea del gruppo Facebook del resto sono sempre ...

Advertising

borghi_claudio : Domanda specifica a quel concentrato di #incompetanza (misto fra incompetenza e arroganza) della VdL su questo cert… - AnnalisaChirico : L’ad Eni Descalzi assolto dall’accusa di corruzione internazionale. Il pm De Pasquale, che da vent’anni sostiene lo… - mante : Due domande semplici alle quali al momento non so rispondere: 1) È possibile sapere chi ha bloccato precauzionalme… - TafuniMina : @merycandem Poi x rispondere al tuo commento, mi attengo a ciò che vedo, non mi piace, ma come me lo pensano in mo… - Pinogrimaldi2 : @Brizzo11 Meravigliosa Brizzo non puoi rispondere in privato -

Ultime Notizie dalla rete : Non rispondere Disgelo tra Emirati e Qatar? Avrà effetti in Libia. Conversazione con Bellodi 'Ora, nel chiederci cosa succederà " continua Bellodi con Formiche.net " mi sento di rispondere che non potrà che esserci una distensione, perché al di là di tutto Riad ha già manifestato queste ...

Cattozzi: "chiediamo rispetto per le nostre associazioni sportive" Nei fatti ha modificato i documenti ufficiali quattro volte in 48 ore e le realtà sportive non hanno capito più nulla. Gli esperti di diritto potrebbero rispondere che in realtà era tutto chiaro. Può ...

Marocco, il ct Halilhodzic non molla i giocatori: "Devono rispondere alla convocazione" TUTTO mercato WEB Pellegatti rincuora i tifosi: Sapete che mi ha detto Pioli? Pellegatti dice: “Pioli mi ha risposto così: credi che non abbia messo quei titoli a Milanello? La verità è che per cancellare ironie e sorrisi non c’è che una strada: vincere. Se non si portano a cas ...

Covid, quanto dura l'immunità dei guariti: nuova scoperta Il 40% dei pazienti positivi alla presenza di anticorpi anti Sars-CoV-2 ha mantenuto per almeno 9 mesi anticorpi neutralizzanti ...

'Ora, nel chiederci cosa succederà " continua Bellodi con Formiche.net " mi sento dichepotrà che esserci una distensione, perché al di là di tutto Riad ha già manifestato queste ...Nei fatti ha modificato i documenti ufficiali quattro volte in 48 ore e le realtà sportivehanno capito più nulla. Gli esperti di diritto potrebberoche in realtà era tutto chiaro. Può ...Pellegatti dice: “Pioli mi ha risposto così: credi che non abbia messo quei titoli a Milanello? La verità è che per cancellare ironie e sorrisi non c’è che una strada: vincere. Se non si portano a cas ...Il 40% dei pazienti positivi alla presenza di anticorpi anti Sars-CoV-2 ha mantenuto per almeno 9 mesi anticorpi neutralizzanti ...