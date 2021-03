(Di domenica 21 marzo 2021) Una 36enne peruviana e un 27enne cubano sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione di Grottaferrata. Entrambi erano senza occupazione e già noti alle forze dell’ordine. Le accuse sono quelle di furto aggravato. L’incontro alIeri sera, i due complici, approfittando di un attimo di distrazione di una 64enne romana che sostava nella propria autovettura in via San Nilo, hanno portato via la sua borsa contenente effetti personali eo che aveva riposto sul sedile del passeggero. Appena accortasi del furto, la vittima si è recata presso la filiale della sua banca, nel centro di Grottaferrata, per bloccare le carte di credito che aveva nelo e una volta arrivata ha notato i malviventi che stavano tentando di effettuare un prelievo fraudolento di denaro contante dallo sportello. ...

Advertising

CorriereCitta : Le rubano il portafogli e tentano di prelevare al Bancomat: il ‘piano’ fallisce per i 2 ladri - LiguriaNotizie : Algerini rubano portafogli ad una donna, presi grazie a venezuelano - Privilegius : @BOSSOFRANCESCO3 Sta zitto che se uno straniero viene nella tua città di ?? gli rubano subito il portafogli. Però v… - NoahM21366026 : @robertoverdi9 @stevevicrn Mai visto io Moggi, ne Rossano, né Agricola, né Boniperti, né tanto meno la checca ister… -

Ultime Notizie dalla rete : rubano portafogli

Liguria Notizie

... uno dei quali l'aveva distratta chiedendole indicazioni stradali mentre l'altro aveva aperto la portiera lato passeggero e aveva sfilato il portafoglio dalla borsa,che conteneva 400 euro ...La donna era stata distratta mentre stava buttando la spazzatura in via Sampierdarena Ieri mattina i poliziotti dell'U. P. G. e del Commissariato Cornigliano hanno arrestato, per furto con destrezza, ...Ecco tutti i dettagli Ieri sera, i due complici, approfittando di un attimo di distrazione di una 64enne romana che sostava nella propria autovettura in via San Nilo, hanno portato via la sua borsa ...Va a fare shopping e torna a casa con 1500 euro meno. Rubati. E’ accaduto venerdì pomeriggio ai Gigli, a una donna sestese di 66 anni: era appena uscita da un negozio e stava entrando in un altro quan ...