Isola 15 | tampone negativo per Elettra Lamborghini | “È un virus bastar*o | statene alla larga!”

La terza opinionista dell'Isola 15, Elettra Lamborghini, è risultata negativa all'ultimo tampone. L'ereditiera di casa Lamborghini, dunque, molto probabilmente presenzierà domani sera durante la terza puntata della quindicesima edizione de L'Isola dei Famosi. La cantante era stata scelta tra gli opinionisti del reality condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi. La sua positività al Covid 19, però, le ha impedito di partecipare ai primi due appuntamenti. Questa sua condizione fisica, inoltre, ha portato la produzione del programma a riaprire le trattative con quello che è poi diventato il terzo opinionista, Tommaso Zorzi. Elettra potrà quindi unirsi a Zorzi e alla Zanicchi, già ben amalgamati nel cotesto dello show iniziato una settimana fa.

