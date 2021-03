Dopo le ustioni Gianni Morandi fa un video dall'ospedale: 'Ecco i miei primi passi' (Di domenica 21 marzo 2021) Dieci giorni fa, Morandi si è ustionato nel giardino della sua casa cadendo nel fuoco acceso per bruciare delle sterpaglie. Oggi, sulle note di 'Ragazzo Fortunato' di Jovanotti, Gianni Morandi si ... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Dieci giorni fa,si è ustionato nel giardino della sua casa cadendo nel fuoco acceso per bruciare delle sterpaglie. Oggi, sulle note di 'Ragazzo Fortunato' di Jovanotti,si ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - LiberoReporter : Gianni Morandi, primi passi in un video dopo ustioni: 'Sono fortunato' #fortunato #gianni #giannimorandi #morandi… - Gaebaldi : Gianni Morandi, primi passi in un video dopo ustioni: 'Sono fortunato' #fortunato #gianni #giannimorandi #morandi… - antonello_fresu : RT @MediasetTgcom24: Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi https://t.co… -