Diritti tv, Tebas: «La Serie A non può farsi scappare l’offerta di Dazn» (Di domenica 21 marzo 2021) “l’offerta di Dazn può portare la Serie A a riaprire un mercato competitivo che non si vedeva da tempo e gettare le basi per il futuro”. Al telefono con l’ANSA, il presidente della Liga Javier Tebas commenta la situazione dei Diritti tv in Italia a due giorni dall’assemblea di Lega chiamata a decidere sulle offerte L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 21 marzo 2021) “dipuò portare laA a riaprire un mercato competitivo che non si vedeva da tempo e gettare le basi per il futuro”. Al telefono con l’ANSA, il presidente della Liga Javiercommenta la situazione deitv in Italia a due giorni dall’assemblea di Lega chiamata a decidere sulle offerte L'articolo

