Covid: Gelmini, ‘solidarietà a Ronzulli, violenza va sempre condannata’ (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Licia Ronzulli per le minacce ricevute online dopo la presentazione di un suo ddl sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Le opinioni si manifestano in modo civile e la violenza, in ogni sua forma, va sempre condannata”. Così, su Twitter, la ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Solidarietà alla senatrice Liciaper le minacce ricevute online dopo la presentazione di un suo ddl sull’obbligo vaccinale per il personale sanitario. Le opinioni si manifestano in modo civile e la, in ogni sua forma, vacondannata”. Così, su Twitter, la ministra agli Affari regionali, Maria Stella. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TgLa7 : #Covid: Gelmini, urgente lo scudo penale per chi vaccina. Medici e altre categorie impegnate non devono rischiare processi - TV7Benevento : Covid: Gelmini, 'solidarietà a Ronzulli, violenza va sempre condannata'... - salernonotizie : Gelmini: “Sulle vaccinazioni covid cambio di passo, non tollereremo altri ritardi sulle dosi” - veneziana4 : #coronavirus #gelmini non ci manca che la #maestrina a darci notizie sul virus. Peccato che ci ricordiamo da dove p… - laudelcam : RT @favo_it: FAVO al Ministro @msgelmini: assicurare monitoraggio della #vaccinazione a malati di #cancro in tutte le Regioni! #COVID19 L… -