CorSport: con la Roma Gattuso non si gioca più la panchina ma la Champions (Di domenica 21 marzo 2021) Stasera Rino Gattuso non si giocherà il posto ma la Champions, scrive il Corriere dello Sport. "Rino che oggi con la Roma non si gioca più il posto, la panchina, bensì la Champions: un obiettivo prestigioso, una conquista collettiva, un pezzo di futuro che, a meno di clamorosi colpi di scena che neanche la Hollywood di De Laurentiis, dovrebbe poi lasciare in eredità sportiva al suo successore". È questo l'obiettivo minimo sbandierato in estate, scrive il quotidiano sportivo, "nonché l'unico superstite" della stagione del Napoli. L'articolo ilNapolista.

